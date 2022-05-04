«Барселона» согласовала контракт с Серхи Роберто. Зарплата игрока сократится вдвое

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто договорился с клубом о продлении контракта. Об этом сообщает Sport.es.



По информации источника, в скором времени стороны подпишут новое соглашение, которое будет истекать летом 2023 года, при этом испанец согласился снизить свою зарплату на 50%.

«Барселона» на 92-й минуте вырвала победу в матче с «Леванте»:

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Действующее соглашение истекает 30 июня 2022 года. Отмечается, что руководство «Барселоны» не очень довольно уровнем игры испанца.



Роберто — воспитанник «Барселоны». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в девяти матчах испанской Ла Лиги, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Также на его счету три матча в Лиге чемпионов без результативных действий.