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«Барселона» согласовала контракт с Серхи Роберто. Зарплата игрока сократится вдвое

«Барселона» согласовала контракт с Серхи Роберто. Зарплата игрока сократится вдвое
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Защитник «Барселоны» Серхи Роберто договорился с клубом о продлении контракта. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в скором времени стороны подпишут новое соглашение, которое будет истекать летом 2023 года, при этом испанец согласился снизить свою зарплату на 50%.

«Барселона» на 92-й минуте вырвала победу в матче с «Леванте»:

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Действующее соглашение истекает 30 июня 2022 года. Отмечается, что руководство «Барселоны» не очень довольно уровнем игры испанца.

Роберто — воспитанник «Барселоны». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в девяти матчах испанской Ла Лиги, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Также на его счету три матча в Лиге чемпионов без результативных действий.

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