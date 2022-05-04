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Лам — о продлении «Баварией» контракта с Мюллером: Томас — важный игрок для клуба

Лам — о продлении «Баварией» контракта с Мюллером: Томас — важный игрок для клуба
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Экс-игрок «Баварии» Филипп Лам прокомментировал продление мюнхенским клубом контракта с нападающим Томасом Мюллером.

«Прежде всего я счастлив, потому что Томас — важный игрок для команды, но прежде всего для клуба. Он олицетворяет собой все качества, присущие игроку «Баварии», – цитирует Лама Sky Sports.

Напомним, недавно «Бавария» объявила о продлении контракта с Мюллером. Новое соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до 2024 года. Мюллер является воспитанником мюнхенской «Баварии». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн. Предыдущее соглашение игрока с командой истекало в 2023 году.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Мюллер сыграл в 30 матчах, в которых забил 7 голов и отдал 20 результативных передач.

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