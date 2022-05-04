Ансу Фати: не хочу уходить из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати оценил перспективы своего развития в каталонском клубе.
«Честно — не хочу уходить из «Барселоны». Эта команда дала мне всё. Сейчас моя главная цель — выиграть как можно больше трофеев с каталонцами», – цитирует игрока Sport Bible.
Напомним, форвард вышел на замену на 61-й минуте матча с «Атлетиком» (2:3) и покинул поле через 35 минут из-за травмы. Уходя с поля, Фати не смог сдержать слёз.
Форвард отказался делать операцию, остановившись на консервативном лечении. Футболист и его семья встречались с разными представителями клуба, включая тренера Хави и доктора Рикарда Пруну, которые хотели, чтобы Ансу перенёс операцию. Тем не менее 19-летний игрок выбрал консервативный метод лечения.
0:1. Обамеянг («Барселона») забивает с шикарного паса Торреса:
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