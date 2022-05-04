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Тренер из Англии ввёл расовую сегрегацию в клубе. Он называл чернокожего «воином-зулусом»

Тренер из Англии ввёл расовую сегрегацию в клубе. Он называл чернокожего «воином-зулусом»
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Главный тренер «Кроули Таун» Джон Йемс, чья команда выступает в четвёртом английском дивизионе, обвиняется в дискриминации футболистов, сообщает Daily Mail.

По информации источника, после жалобы одного из игроков «Кроули» Футбольная ассоциация Англии начала расследование действий Йемса. Так, например, тренер использовал на базе клуба две раздевалки – одна для белых игроков, другая – для чернокожих и азиатов.

Также Йемс обращался к одному из темнокожих футболистов как к «зулусскому воину». Азиатских игроков тренер называл «террористами, смертниками и любителями карри». Молодому футболисту кипрского происхождения Йемс говорил, что он «греческий болван».

Отмечается, что ситуация с сегрегацией футболистов продолжалась в «Кроули» на протяжении нескольких лет. После обнародования информации Йемс был отстранён от работы. Сам специалист отрицает все обвинения.

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