Тренер из Англии ввёл расовую сегрегацию в клубе. Он называл чернокожего «воином-зулусом»

Главный тренер «Кроули Таун» Джон Йемс, чья команда выступает в четвёртом английском дивизионе, обвиняется в дискриминации футболистов, сообщает Daily Mail.



По информации источника, после жалобы одного из игроков «Кроули» Футбольная ассоциация Англии начала расследование действий Йемса. Так, например, тренер использовал на базе клуба две раздевалки – одна для белых игроков, другая – для чернокожих и азиатов.



Также Йемс обращался к одному из темнокожих футболистов как к «зулусскому воину». Азиатских игроков тренер называл «террористами, смертниками и любителями карри». Молодому футболисту кипрского происхождения Йемс говорил, что он «греческий болван».



Отмечается, что ситуация с сегрегацией футболистов продолжалась в «Кроули» на протяжении нескольких лет. После обнародования информации Йемс был отстранён от работы. Сам специалист отрицает все обвинения.