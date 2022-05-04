«Краснодар» — «Локомотив»: арбитр удалил игрока хозяев Апекова, составы уравнялись

Сегодня, 4 мая, проходит матч «Краснодар» — «Локомотив». Перенесённая встреча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 идёт на стадионе «Краснодар».

Судья удалил игрока краснодарцев Руслана Апекова. Апеков, пытаясь выбить мяч, попал шипами по ноге Дмитрию Живоглядову, за что был удалён с поля.

До этого главный арбитр Артём Чистяков удалил игрока железнодорожников Константина Марадишвили. Гильерме сделал слабый пас по центру — Никита Кривцов перехватил мяч и мог по центру выскочить на ворота, но Марадишвили сзади сбил соперника, за что был удалён. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Локомотив».

«Краснодар» набрал 42 очка в 26 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Локомотив» (41) — на 6-м месте. Ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».