«Реал» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала ЛЧ

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Манчестер Сити» на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Манчестер Сити».



«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Начо, Менди, Каземиро, Модрич, Кроос, Вальверде, Винисиус, Бензема.



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Лапорт, Канселу, Эрнандес, Де Брёйне, Фоден, Силва, Марез, Жезус.



Игру обслужит итальянская бригада арбитров, которую возглавит Даниэле Орсато. Помогать ему будут Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини. Резервный рефери — Давиде Масса.