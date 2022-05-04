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«Краснодар» обыграл «Локомотив» в матче с тремя удалениями

«Краснодар» обыграл «Локомотив» в матче с тремя удалениями
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Сегодня, 4 мая, проходил матч «Краснодар» — «Локомотив». Перенесённая встреча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 состоялась на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Александр Черников забил гол на 83-й минуте. Олег Исаенко сделал пас на Черникова, который сместился к центру и пробил с 25 метров. Мяч от штанги влетел в сетку — Гильерме не дотянулся. На 94-й минуте автор гола был удалён.

За 6 минут до гола главный арбитр матча Артём Чистяков удалил игрока краснодарцев Руслана Апекова. Апеков, пытаясь выбить мяч, попал шипами по ноге Дмитрию Живоглядову, за что был удалён с поля.

На 48-й минуте Чистяков удалил игрока железнодорожников Константина Марадишвили. Гильерме сделал слабый пас по центру — Никита Кривцов перехватил мяч и мог по центру выскочить на ворота, но Марадишвили сзади сбил соперника, за что был удалён. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Локомотив».

«Краснодар» набрал 45 очков в 26 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Локомотив» (41) — на 6-м месте. Ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
04 мая 2022, среда. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Черников – 83'
Удаления: Апеков – 77', Черников – 90+5' / Марадишвили – 48'
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