«Олимпиакос» в третий раз подряд и в 47-й раз в истории стал чемпионом Греции
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Сегодня, 4 мая, «Олимпиакос» в рамках перенесённого 30-го тура чемпионата Греции победил ПАОК (2:1).
Благодаря победе в матче с ПАОКом «Олимпиакос» обеспечил себе досрочное чемпионство в Греции. После 32 сыгранных туров команда из Пирей набрала 76 очков. У ближайшего преследователя – ПАОКа – 60 очков. Поскольку в греческом первенстве 36 туров, у ПАОКа нет математических шансов догнать «Олимпиакос».
Отметим, что «Олимпиакос» в третий раз подряд стал чемпионом страны. Данный титул стал 47-м в истории клуба из Пирей. У «Панатинаикоса» 20 побед в чемпионате Греции, у АЕКа – 12, а у ПАОКа – три чемпионства.
В оставшихся четырёх турах «Олимпиакосу» предстоит сыграть с «Арисом», «Панатинаикосом», ПАОКом и АЕКом.
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