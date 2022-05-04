Агент Ваноли отреагировал на информацию о скорой отставке тренера из «Спартака»

Агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал информацию о возможной отставке специалиста.

«Эта информация фейк. Работе Паоло в «Спартаке» ничего не угрожает», — сказал Д’Амико в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

«Спартак» набрал 34 очка в 27 матчах располагается на десятой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Ранее красно-белые обезопасили себя от прямого вылета в ФНЛ. На 15-м и 16-м месте располагаются «Уфа» и тульский «Арсенал» — они набрали 22 и 21 очко соответственно. Обе команды провели на один матч меньше «Спартака», но даже если они победят в оставшихся играх, всё равно не смогут обойти красно-белых по очкам и статистике личных встреч.