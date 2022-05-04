Агент Ваноли отреагировал на информацию о скорой отставке тренера из «Спартака»
Поделиться
Агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал информацию о возможной отставке специалиста.
«Эта информация фейк. Работе Паоло в «Спартаке» ничего не угрожает», — сказал Д’Амико в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
«Спартак» набрал 34 очка в 27 матчах располагается на десятой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Ранее красно-белые обезопасили себя от прямого вылета в ФНЛ. На 15-м и 16-м месте располагаются «Уфа» и тульский «Арсенал» — они набрали 22 и 21 очко соответственно. Обе команды провели на один матч меньше «Спартака», но даже если они победят в оставшихся играх, всё равно не смогут обойти красно-белых по очкам и статистике личных встреч.
Комментарии
- 4 мая 2022
-
22:05
-
22:02
-
21:57
-
21:55
-
21:54
-
21:52
-
21:46
-
21:40
-
21:37
-
21:37
-
21:29
-
21:23
-
21:21
-
21:18
-
20:59
-
20:55
-
20:47
-
20:44
-
20:43
-
20:38
-
20:36
-
20:35
-
20:24
-
20:10
-
20:08
-
20:00
-
19:59
-
19:55
-
19:53
-
19:40
-
19:40
-
19:33
-
19:21
-
19:10
-
19:09
Партнерский контент