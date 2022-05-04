«Ференцварош» Черчесова обыграл «Залаэгерсег». Беспроигрышная серия в лиге — 12 матчей

Сегодня, 4 мая, «Ференцварош», который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, провёл очередной матч чемпионата Венгрии. В 31-м туре первенства подопечные Черчесова обыграли «Залаэгерсег» со счётом 5:3.



Счёт был открыт в первом тайме. На 8-й минуте автогол забил полузащитник «Залаэгерсега» Бенце Беди. На 21-й минуте преимущество команды Черчесова с пенальти удвоил нападающий Токмак Нгуен. На 27-й минуте счёт до разгромного довёл защитник Эндре Ботка.



На 53-й минуте один мяч отыграл полузащитник «Залаэгерсега» Матьяш Тайти. На 66-й его одноклубник нападающий Даниэль Жори сделал преимущество «Ференцвароша» минимальным. На 78-й минуте взятием ворот отметился нападающий команды Черчесова Франк Боли. На 87-й минуте Жори оформил дубль. В добавленное ко второму тайму время забил полузащитник «Ференцвароша» Марко Марин.



«Ференцварош» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 12 матчей. В 29-м туре чемпионата Венгрии команда Станислава Черчесова досрочно стала чемпионом страны. Напомним, Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года.

Новость по теме Черчесов ― о потенциальном золотом дубле: было бы неплохо попасть в историю