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Арбитр матча «Реал» — «Манчестер Сити» Даниэле Орсато получил удар по голове

Арбитр матча «Реал» — «Манчестер Сити» Даниэле Орсато получил удар по голове
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Главный судья ответного полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» Даниэле Орсато получил удар по голове.

В начале встречи после стычки футболистов «сливочных» и «горожан» итальянский рефери нагнулся в гуще игроков «Манчестер Сити». Когда Орсато поднимался, он ударился головой о голову защитника «Сити» Кайла Уолкера. Арбитру не понадобилась медицинская помощь, он продолжил судить встречу.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Манчестер Сити».

В первом полуфинальном матче «Манчестер Сити» обыграл мадридский «Реал» на своём поле со счётом 4:3. Напомним, на стадии 1/4 финала «Манчестер Сити» по сумме двух матчей обыграл «Атлетико» Мадрид (1:0, 0:0), а «Реал» Мадрид оказался сильнее «Челси» (3:1, 2:3).

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