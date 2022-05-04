Арбитр Федотов: Орсато молодец, правильно не стал удалять ни Модрича, ни Лапорта

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал инцидент, произошедший в первом тайме ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между защитником «Манчестер Сити» Эмериком Лапортом и полузащитником мадридского «Реала» Лукой Модричем. Оба игрока получили предупреждение от арбитра встречи Даниэле Орсато. Сейчас идёт вторая половина встречи, счёт не открыт.

«Здесь судья правильно разобрался, что не стал удалять ни Модрича, ни Лапорта. Это не та игра, где надо сразу кого-то удалять. Надо пытаться разрулить словами. Орсато молодец, по жёлтой показал – и достаточно. Такие игры должны проводиться с минимальными действиями судей, избегать карточек, которых можно избежать.



А само нарушение Каземиро – никто бы не удивился, если бы его удалили», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.