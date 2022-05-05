Рыбус: футболистам «Локомотива» нужно быстрее вернуться в игру после двух поражений

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус прокомментировал поражение в игре 19-го тура с «Краснодаром» (0:1).

«Надо быстро восстановиться, нас ждёт следующая встреча с «Рубином», после двух поражений надо вернуться в игру и набирать очки. Второй тайм — сразу красная карточка, потом нам тяжело игралось, гол пропустили. Надо сделать выводы и ещё больше работать, чтобы играть получалось», — цитирует игрока ТАСС.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Локомотив».



«Краснодар» набрал 45 очков в 26 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Локомотив» (41) — на 6-м месте. Ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».