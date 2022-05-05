Моуринью: то, что делает Роджерс в «Лестере» — это настоящий подвиг

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью перед ответным матчем полуфинала Лиги конференций прокомментировал работу своего коллеги, наставника «Лестера» Брендана Роджерса.
«То, что делает «Лестер» – это просто фантастика. То, что они сделали, выиграв Премьер-лигу в 2016 году, потрясающе, но то, как после этого клуб растёт во всех направлениях, построив один из лучших тренировочных центров в Европе, этот клуб просто потрясающий.
Брендан меня не удивляет. В «Ливерпуле» люди забывают, что он сделал с гораздо меньшими ресурсами, чем у есть у «Ливерпуля» сейчас. Выиграть Кубок Англии с «Лестером», даже Кубок Футбольной лиги, стабильность в клубе и то, как они играли — это настоящий подвиг для Роджерса с «Лестером». Очень, очень хорошо. Но я надеюсь, что завтра будет удачным для нас, а не для них», — цитирует Моуринью Sky Sports.
- 5 мая 2022
-
01:04
-
01:01
-
00:59
-
00:57
-
00:54
-
00:49
-
00:48
-
00:42
-
00:39
-
00:36
-
00:36
-
00:31
-
00:18
-
00:16
-
00:16
-
00:15
-
00:04
-
00:04
-
00:00
- 4 мая 2022
-
23:50
-
23:43
-
23:32
-
23:28
-
23:23
-
23:23
-
23:02
-
22:58
-
22:54
-
22:49
-
22:42
-
22:38
-
22:31
-
22:23
-
22:23
-
22:05