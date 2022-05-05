Бензема повторил рекорд Роналду по голам в плей-офф Лиги чемпионов за сезон

В ночь с 4 на 5 мая мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в рамках ответного полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» принимает «Манчестер Сити».

Нападающий «сливочных» Карим Бензема стал вторым футболистом, сумевшим забить 10 голов в плей-офф Лиги чемпионов в одном сезоне. Ранее это удавалось только Криштиану Роналду — в сезоне-2016/2017.

Счёт был открыт во втором тайме. На 73-й минуте отличился нападающий «горожан» Рияд Марез, ему ассистировал Бернарду Силва. На 90-й минуте забил нападающий «Реала» Родриго, через две минуты бразилец оформил дубль.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Манчестер Сити».



В первом полуфинальном матче «Манчестер Сити» обыграл мадридский «Реал» на своём поле со счётом 4:3. Напомним, на стадии 1/4 финала «Манчестер Сити» по сумме двух матчей обыграл «Атлетико» Мадрид (1:0, 0:0), а «Реал» Мадрид оказался сильнее «Челси» (3:1, 2:3)