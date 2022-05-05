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«Ливерпуль» и «Реал» встретятся в финале Лиги чемпионов

«Ливерпуль» и «Реал» встретятся в финале Лиги чемпионов
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В ночь с 4 на 5 мая мск «Реал» обыграл «Манчестер Сити» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2021/2022 (3:1). По сумме двух встреч (3:4; 3:1) команда Карло Анчелотти вышла в финал турнира, где встретится с «Ливерпулем».

Напомним, «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей испанский «Вильярреал» (2:0, 3:2).

Отметим, что «Реал» в 17-й раз дошёл до финала ЛЧ, 13 раз «сливочные» выигрывали турнир. «Ливерпуль» же в 10-й раз в истории вышел в финал данного еврокубка, у них шесть побед.

Финальный матч пройдёт 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция). Финал изначально должен был проходить на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, но УЕФА перенёс матч из России.

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