Быстров: не могу поверить, что «Манчестер Сити» позволил себе проиграть полуфинал ЛЧ

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров прокомментировал результат ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» (3:1).
«Манчестер Сити» расслабился, а «Реал» включил скорость. В пятом матче в этом плей-офф подопечные Анчелотти переворачивают игру.
Не могу поверить, что команда уровня «Манчестер Сити» позволяет себе за несколько минут проиграть и полуфинал, и борьбу за выход в финал», — сказал Быстров в эфире «Матч Премьер».
В ночь с 4 на 5 мая мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в рамках ответного полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Манчестер Сити». Хозяева одержали победу — 3:1.
Таким образом, «Реал» по сумме двух матчей (3:4; 3:1) вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем».
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