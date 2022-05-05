Куртуа признан лучшим игроком полуфинального матча «Реал» – «Манчестер Сити»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа признан игроком матча полуфинала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» (3:1), сообщает пресс-служба УЕФА.

В ночь с 4 на 5 мая мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в рамках ответного полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Манчестер Сити». Хозяева одержали победу — 3:1.

По сумме двух встреч (3:4; 3:1) команда Карло Анчелотти вышла в финал турнира, где встретится с «Ливерпулем». Напомним, «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей испанский «Вильярреал» (2:0, 3:2).

Финальный матч пройдёт 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция). Финал изначально должен был проходить на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, но УЕФА перенёс матч из России.