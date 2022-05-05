Василий Уткин: есть идеи, есть логика, но главный персонаж — «Реал»

Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал выход «Реала» в финал Лиги чемпионов.

«Есть идеи, есть логика, есть магия, есть куча всего, выбирай сам, но главный персонаж, приковавший все внимание и сделавший этот плей-офф, конечно, «Реал». Анбеливебл», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

В ночь с 4 на 5 мая мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в рамках ответного полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Манчестер Сити». Хозяева одержали победу — 3:1. Таким образом, «Реал» по сумме двух матчей (3:4; 3:1) вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем». На 90-й минуте забил нападающий «Реала» Родриго, через две минуты бразилец оформил дубль.