«Реал» в 17-й раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» обыграл «Манчестер Сити» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2021/2022 (3:1). По сумме двух встреч (3:4; 3:1) команда Карло Анчелотти вышла в финал турнира, где встретится с «Ливерпулем».



Мадридская команда в 17-й раз в истории вышла в финал Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов. «Реал» 13 раз выигрывал турнир: в 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 и в 2018 годах. В трёх случаях «сливочные» терпели поражения: в 1962, 1964 и в 1981 году.



Финальный матч пройдёт 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция). Финал изначально должен был проходить на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, но УЕФА перенёс матч из России.