Мостовой: «Реал» — это магия. Их никогда нельзя сбрасывать со счетов, всё по делу

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал выход «Реала» в финал Лиги чемпионов.

«Сумасшедший, шикарный матч. Всё супер: сюжет, драматургия. Всё, что можно было придумать — произошло. Я болел за «Реал». Я говорил, что нельзя сбрасывать «Реал» со счетов никогда, потому что этот клуб — магия.



«Реал» — самый титулованный клуб. Ясно, что чудо, но чудо тоже бывает, когда два мяча за две минуты в концовке забивают. Всё по праву и заслуженно. Я много играл на «Бернабеу» и знаю, что это такое», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В ночь с 4 на 5 мая мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в рамках ответного полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Манчестер Сити». Хозяева одержали победу — 3:1. Таким образом, «Реал» по сумме двух матчей (3:4; 3:1) вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем». На 90-й минуте забил нападающий «Реала» Родриго, через две минуты бразилец оформил дубль.