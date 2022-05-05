Гвардиола не выигрывает Лигу чемпионов с 2011 года
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не выигрывает Лигу чемпионов с 2011 года.
Последний раз 51-летний специалист побеждал в ЛЧ, когда был тренером «Барселоны». В 2011 году каталонский клуб обыграл в главном матче «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1. Всего у Гвардиолы две победы в этом турнире в тренерской карьере. Также специалист побеждал с «Барсой» в ЛЧ в 2009 году.
За последние 11 лет команда Гвардиолы только один раз добиралась до финала — в прошлом году. Тогда «Манчестер Сити» уступил лондонскому «Челси» со счётом 0:1.
Напомним, в текущем розыгрыше ЛЧ «горожане» уступили по сумме двух полуфинальных матчей мадридскому «Реалу» (4:3, 1:3). В финале «сливочные» сыграют с английским «Ливерпулем» в Париже.
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