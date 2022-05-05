Кто победит в финале Лиги чемпионов?

«Чемпионат» предлагает поучаствовать в опросе, кто станет победителем Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
В финале Лиги чемпионов встретятся «Реал» и «Ливерпуль».
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По итогам двухматчевого противостояния «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» с общим счётом 5:2. Первый матч завершился победой «Ливерпуля» со счётом 2:0. Ответная игра завершилась победой мерсисайдцев со счётом 3:2.
«Реал», в свою очередь, в полуфинале турнира обыграл «Манчестер Сити» с общим счётом 6:5. По ходу ответного полуфинального матча «Королевский клуб» уступал со счётом 0:1, но смог забить на 90-й и 91-й минуте и перевёл игру в дополнительное время. В первом дополнительном тайме Карим Бензема реализовал пенальти и сделал счёт 3:1. Первый матч завершился победой «Манчестер Сити» со счётом 4:3.
Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт 28 мая на арене «Стад де Франс» в Сен-Дени.
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