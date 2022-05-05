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Анчелотти прокомментировал волевую победу «Реала» над «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Анчелотти прокомментировал волевую победу «Реала» над «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал волевую победу в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:1).

«Не могу сказать, что мы уже привыкли побеждать в таком ключе, но то же самое случилось в противостояния с «Челси» и «ПСЖ». Если спросите, как нам это удаётся, я отвечу, что история клуба помогает нам продолжать бороться даже тогда, когда кажется, что всё уже кончено.

Матч уже почти был проигран, но нам всё же удалось совершить последний рывок. Мы провели хороший матч с сильным соперником. Забитый мяч, который позволил нам сравнять счёт, добавил нам уверенности в добавленное время и дал психологическое преимущество», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

По ходу ответного полуфинального матча «Реал» уступал со счётом 0:1, но смог забить на 90-й и 91-й минуте и перевёл игру в дополнительное время. В первом дополнительном тайме Карим Бензема реализовал пенальти и сделал счёт 3:1. Первый матч завершился победой «Манчестер Сити» со счётом 4:3. Таким образом, по итогам двух матчей «Реал» вышел в финал турнира.

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