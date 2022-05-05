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Гвардиола объяснил поражение «Манчестер Сити» в ответном матче с «Реалом» в Лиге чемпионов

Гвардиола объяснил поражение «Манчестер Сити» в ответном матче с «Реалом» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение команды в полуфинале Лиги чемпионов с «Реалом».

«Мы были близки, но не смогли выйти в финал. Всё просто. Первый тайм получился посредственным. Мы сыграли недостаточно хорошо, хотя и страдать сильно не пришлось. После забитого мяча заиграли лучше. Мы нашли свой ритм, и игроки стали действовать увереннее. После нашего забитого мяча «Реал» всё время атаковал. Но дело не в этом. Нам не пришлось сильно терпеть, но футбол порой непредсказуем. Теперь потребуется время, чтобы пережить эту неудачу. «Реал» пошёл вперёд большими силами. Эдер Милитао, Родриго, Винисиус, Бензема… Все они пошли в штрафную. «Реал» постоянно грузил подачи с флангов и в итоге забил два гола. Мы не сумели сыграть на своём привычно высоком уровне. Игроки ощущали давление, и это нормально для полуфинала. Такова игра. Мы должны принять это», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

По ходу ответного полуфинального матча «Манчестер Сити» вёл со счётом 1:0, но пропустил на 90-й и 91-й минуте, и игра перешла в дополнительное время. В первом дополнительном тайме Карим Бензема реализовал пенальти и поставил окончательную точку в матче. Первая встреча завершилась победой «Манчестер Сити» со счётом 4:3. Таким образом, по итогам двух матчей «Реал» вышел в финал турнира.

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