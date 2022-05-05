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Макманаман: «Манчестер Сити» должен был уверенно побеждать «Реал»

Макманаман: «Манчестер Сити» должен был уверенно побеждать «Реал»
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Бывший полузащитник сборной Англии Стив Макманаман прокомментировал результат ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» (3:1).

«Манчестер Сити» должен был уверенно побеждать в этом матче. Грилиш успустил два верных момента. Они могли повести 2:0 или 3:0, но этого не случилось. Я не видел, как «Реал» может вернуться в игру, пока они не забили», — цитирует Макманамана официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport.

По ходу ответного полуфинального матча «Реал» уступал со счётом 0:1, но смог забить на 90-й и 91-й минуте и перевёл игру в дополнительное время. В первом дополнительном тайме Карим Бензема реализовал пенальти и сделал счёт 3:1. Первый матч завершился победой «Манчестер Сити» со счётом 4:3. Таким образом, по итогам двух встреч «Реал» вышел в финал турнира.

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