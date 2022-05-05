Каземиро высказался о победе «Реала» над «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал выход в финал Лиги чемпионов. В полуфинале турнира «Королевский клуб» по итогам двух матчей обыграл «Реал».

«Невероятно. Нет лучшего чувства, чтобы объяснить это. Мы знаем, что самого главного всё ещё не хватает, но мы должны наслаждаться моментом. Мы провели два года без болельщиков, мы потеряли много людей, и мы должны наслаждаться этим моментом сейчас. Этот финал для наших болельщиков. Я верю, что этот клуб никогда не сдаётся, борется до конца, в этом великая заслуга этой команды. Мы должны быть довольны и счастливы, мы выбили отличную команду с отличным тренером», — приводит слова Каземиро Marca.

Напомним, в первом матче «Манчестер Сити» обыграл «Реал» со счётом 4:3. В ответной встрече «Реал» одержал волевую победу со счётом 3:1 и вышел в финал турнира.