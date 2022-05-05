Видеообзор яркого камбэка «Реала» в ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

«Реал» одержал волевую победу в ответном полуфинальном матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

По ходу матча команда Карло Анчелотти уступала со счётом 0:1. но смог забить на 90-й и 91-й минуте и перевёл игру в дополнительное время. В первом дополнительном тайме Карим Бензема реализовал пенальти и поставил окончательную точку в матче.

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Первая игра завершилась победой «Манчестер Сити» со счётом 4:3. Таким образом, «Реал» по итогам двух матчей одержал победу с общим счётом 6:5 и вышел в финал Лиги чемпионов, а «Манчестер Сити» завершил участие в турнире.

В финале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Ливерпулем».

Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт 28 мая на арене «Стад-де-Франс» в Сен-Дени.