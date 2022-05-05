Федерико Вальверде: когда «МС» забил гол, казалось, что всё валится из рук

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал волевую победу в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:1).



«Ещё один сумасшедший вечер. Не могу не выделить наши бойцовские качества, а также командный дух. Мы сражались до самого конца. Когда «Манчестер Сити» забил гол, казалось, что всё валится из рук. Все наши усилия в предыдущих противостояниях показались напрасными. Но болельщики продолжали гнать нас вперёд и здорово нам помогли. Когда голы залетают, то начинаешь думать о победе», — цитирует Вальверде официальный сайт УЕФА.



По ходу ответного полуфинального матча «Реал» уступал со счётом 0:1, но смог забить на 90-й и 91-й минуте и перевёл игру в дополнительное время. В первом дополнительном тайме Карим Бензема реализовал пенальти и сделал счёт 3:1. Первый матч завершился победой «Манчестер Сити» со счётом 4:3. Таким образом, по итогам двух матчей «Реал» вышел в финал турнира.