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Карим Бензема опубликовал пост после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов

Карим Бензема опубликовал пост после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов
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Нападающий «Реала» Карим Бензема отреагировал на выход команды в финал Лиги чемпионов. Напомним, в ответном полуфинальном матче турнира «Королевский клуб» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 3:1. Один из голов забил Бензема.

«Ночь, полная эмоций… Очень горжусь командой. Увидимся в финале во Франции», — написал Бензема в своей социальной сети.

Напомним, в первом матче «Манчестер Сити» обыграл «Реал» со счётом 4:3. В ответном матче «Реал» одержал волевую победу со счётом 3:1 и вышел в финал турнира, где сыграет с «Ливерпулем». Финальный матч Лиги чемпионов состоится 28 мая на арене «Стад-де-Франс» в Сен-Дени.

Ранее сообщалось, что Карим Бензема стал вторым футболистом, сумевшим забить 10 голов в плей-офф Лиги чемпионов в одном сезоне. Ранее это удавалось только Криштиану Роналду — в сезоне-2016/2017.

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