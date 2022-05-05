Карим Бензема опубликовал пост после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов

Нападающий «Реала» Карим Бензема отреагировал на выход команды в финал Лиги чемпионов. Напомним, в ответном полуфинальном матче турнира «Королевский клуб» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 3:1. Один из голов забил Бензема.
«Ночь, полная эмоций… Очень горжусь командой. Увидимся в финале во Франции», — написал Бензема в своей социальной сети.
Напомним, в первом матче «Манчестер Сити» обыграл «Реал» со счётом 4:3. В ответном матче «Реал» одержал волевую победу со счётом 3:1 и вышел в финал турнира, где сыграет с «Ливерпулем». Финальный матч Лиги чемпионов состоится 28 мая на арене «Стад-де-Франс» в Сен-Дени.
Ранее сообщалось, что Карим Бензема стал вторым футболистом, сумевшим забить 10 голов в плей-офф Лиги чемпионов в одном сезоне. Ранее это удавалось только Криштиану Роналду — в сезоне-2016/2017.
- 5 мая 2022
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