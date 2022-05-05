Вудгейт — о матче «Реал» — «МС»: это лучшее, что я когда-либо видел

Бывший защитник сборной Англии Джонатан Вудгейт прокомментировал результат ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» (3:1).



«Такое нельзя описать словами. Феноменальный футбол от «Реала» и «Манчестер Сити». Какая игра. Это, пожалуй, лучшее, что я когда-либо видел. Невероятное выступление «Реала», — цитирует Вудгейта BBC со ссылкой на BBC Radio 5 Live.



По ходу ответного полуфинального матча «Реал» уступал со счётом 0:1, но смог забить на 90-й и 91-й минуте и перевёл игру в дополнительное время. В первом дополнительном тайме Карим Бензема реализовал пенальти и сделал счёт 3:1. Первый матч завершился победой «Манчестер Сити» со счётом 4:3. Таким образом, по итогам двух матчей «Реал» вышел в финал турнира.