Автор дубля в ворота «Манчестер Сити» Родриго: нет слов, чтобы объяснить, что произошло

Нападающий «Реала» Родриго, который оформил дубль в ответном матче с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов, прокомментировал выход мадридцев в финал турнира.
«Не думаю, что смогу это объяснить, у меня нет слов, чтобы объяснить, что произошло сегодня. За эту футболку мы всегда учимся драться до конца. Мы были почти мертвы. Но после моего первого гола я стал немного верить и мне удалось забить ещё раз в дополнительное время. Я очень рад, что смог забить два гола и помочь «Реалу» выйти на своё место, которым является финал Лиги чемпионов», — приводит слова Родриго Marca.
Напомним, по итогам двух матчей «Реал» обыграл с «Манчестер Сити» со счётом 6:5 и вышел в финал. В решающем матче турнира «Королевский клуб» сыграет с «Ливерпулем». Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт 28 мая на арене «Стад-де-Франс» в Сен-Дени.
- 5 мая 2022
-
04:57
-
04:12
-
03:53
-
03:46
-
03:25
-
03:14
-
03:01
-
02:50
-
02:35
-
02:19
-
02:18
-
02:02
-
01:45
-
01:38
-
01:36
-
01:26
-
01:18
-
01:15
-
01:09
-
01:04
-
01:01
-
00:59
-
00:57
-
00:54
-
00:49
-
00:48
-
00:42
-
00:39
-
00:36
-
00:36
-
00:31
-
00:18
-
00:16
-
00:16
-
00:15