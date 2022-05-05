Автор дубля в ворота «Манчестер Сити» Родриго: нет слов, чтобы объяснить, что произошло

Нападающий «Реала» Родриго, который оформил дубль в ответном матче с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов, прокомментировал выход мадридцев в финал турнира.

«Не думаю, что смогу это объяснить, у меня нет слов, чтобы объяснить, что произошло сегодня. За эту футболку мы всегда учимся драться до конца. Мы были почти мертвы. Но после моего первого гола я стал немного верить и мне удалось забить ещё раз в дополнительное время. Я очень рад, что смог забить два гола и помочь «Реалу» выйти на своё место, которым является финал Лиги чемпионов», — приводит слова Родриго Marca.

Напомним, по итогам двух матчей «Реал» обыграл с «Манчестер Сити» со счётом 6:5 и вышел в финал. В решающем матче турнира «Королевский клуб» сыграет с «Ливерпулем». Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт 28 мая на арене «Стад-де-Франс» в Сен-Дени.