Линекер назвал встречи «Реала» и «Ман Сити» одними из самых захватывающих в истории ЛЧ

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер, ныне являющийся экспертом на британском телевидении, высказался о победе мадридского «Реала» над «Манчестер Сити» (3:4, 3:1 д.в.) в полуфинале Лиги чемпионов.

«Это было одно из самых необычных и захватывающих двухматчевых противостояний в истории Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» был явно лучше, но им не повезло. «Реал» же обладает огромным характером и всегда способен найти выход из положения. Вот это футбол!» — гласит публикация Линекера в «Твиттере».

Напомним, по ходу ответного полуфинального матча «Реал» уступал со счётом 0:1, но смог забить на 90-й и 91-й минуте и перевёл игру в дополнительное время. В первом дополнительном тайме Карим Бензема реализовал пенальти и сделал счёт 3:1. Первый матч завершился победой «Манчестер Сити» со счётом 4:3. Таким образом, по итогам двух матчей «Реал» вышел в финал турнира.