Агент Ваноли рассказал, должен ли «Спартак» устроить чемпионский коридор «Зениту»

Агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, прокомментировал отказ красно-белых делать чемпионский коридор для футболистов «Зенита».
«Я думаю, было бы правильно сделать чемпионский коридор перед последней игрой «Зенита» против «Нижнего Новгорода», а не в матче «Спартака». В противном случае вы должны устраивать чемпионский коридор каждую неделю после завоевания титула», — сказал Д’Амико в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Матч 29-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» состоится 15 мая. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».
«Зенит» в четвёртый раз подряд стал победителем Российской Премьер-Лиги. Команда из Санкт-Петербурга в восьмой раз в истории стала чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.
- 5 мая 2022
-
10:08
-
10:05
-
10:00
-
09:46
-
09:45
-
09:28
-
09:18
-
08:52
-
08:50
-
08:30
-
08:29
-
06:46
-
04:57
-
04:12
-
03:53
-
03:46
-
03:25
-
03:14
-
03:01
-
02:50
-
02:35
-
02:19
-
02:18
-
02:02
-
01:45
-
01:38
-
01:36
-
01:26
-
01:18
-
01:15
-
01:09
-
01:04
-
01:01
-
00:59
-
00:57