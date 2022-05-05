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Агент Ваноли рассказал, должен ли «Спартак» устроить чемпионский коридор «Зениту»

Агент Ваноли рассказал, должен ли «Спартак» устроить чемпионский коридор «Зениту»
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Агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, прокомментировал отказ красно-белых делать чемпионский коридор для футболистов «Зенита».

«Я думаю, было бы правильно сделать чемпионский коридор перед последней игрой «Зенита» против «Нижнего Новгорода», а не в матче «Спартака». В противном случае вы должны устраивать чемпионский коридор каждую неделю после завоевания титула», — сказал Д’Амико в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Матч 29-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» состоится 15 мая. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

«Зенит» в четвёртый раз подряд стал победителем Российской Премьер-Лиги. Команда из Санкт-Петербурга в восьмой раз в истории стала чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.

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