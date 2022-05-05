Мама Сутормина: зарплаты у тренеров мизерные. Сын отправил миллион своему детскому тренеру

Лилия Сутормина, мать полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, рассказала, как сын отправил миллион рублей своему детскому тренеру. Ранее о финансовой помощи тренеру рассказывал и сам Сутормин.

«Да, зарплаты — что у учителей, что у тренеров — мизерные. Когда ты видишь, как человек трудится, конечно, хочется помочь. И Лёша решил помочь своему детскому тренеру — Александру Ивановичу Грекову — и перевел миллион рублей. Тот, конечно, был очень растроган и растерян. Он действительно многое дал Лёше. И не только Лёше, весь наш 1994 год тоже благодарен Александру Ивановичу», — сказала Лилия Сутормина в программе «Мама знает все» на YouTube-канале сборной России.

Напомним, летом 2019 года Алексей перешёл из «Оренбурга» в «Рубин», а затем — из «Рубина» в «Зенит». СМИ сообщали, что в обоих случаях сумма трансфера составила 50 тыс. рублей. Согласно правилам, школы и академии, воспитавшие игрока, имеют право на солидарные выплаты, зависящие от суммы перехода.