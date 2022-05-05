«Реал» совершал яркий камбэк, Модрич толкал Лапорта, Бензема праздновал с фанатами. Фото

В ночь с 4 на 5 мая мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в рамках ответного полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Манчестер Сити». Хозяева одержали победу — 3:1.



Таким образом, «Реал» по сумме двух матчей (3:4; 3:1) вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем».



Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал волевую победу в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:1).



«Не могу сказать, что мы уже привыкли побеждать в таком ключе, но то же самое случилось в противостояния с «Челси» и «ПСЖ». Если спросите, как нам это удаётся, я отвечу, что история клуба помогает нам продолжать бороться даже тогда, когда кажется, что всё уже кончено.



Матч уже почти был проигран, но нам всё же удалось совершить последний рывок. Мы провели хороший матч с сильным соперником. Забитый мяч, который позволил нам сравнять счёт, добавил нам уверенности в добавленное время и дал психологическое преимущество», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.



Лучшие кадры с матча «Реал» — «Манчестер Сити» — в фотоподборке «Чемпионата».