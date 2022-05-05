Экс-блогер «Зенита»: Азмуну по звонку сделали паспорт за 40 минут ради игры со «Спартаком»

Известный блогер Гена Миллер, ранее входивший в медиа-отдел «Зенита» и снимавший контент для клубного канала, рассказал историю о том, как экс-нападающему сине-бело-голубых Сердару Азмуну по звонку сделали иранский паспорт за 40 минут, чтобы он мог вернуться в Россию и сыграть со «Спартаком».

«Сейчас будет эксклюзив. У меня закончился контракт с «Зенитом», да и Азмун уже ушёл, поэтому, вроде как, я могу рассказать… это мой «сон», на всякий случай (улыбается). Мы поехали на съёмки для клубного канала в Испанию – я, Дзюба, Азмун и съёмочная команда. И нам все говорили: «В Барселоне очень сильно воруют! Если вам кажется, что вас не обворуют – вы удивитесь!»

Я подумал, что это шутки. Мы приехали на съёмки на частном автобусе. Это была закрытая локация, гоночная трасса, на пути к которой нужно проехать три контрольно-пропускных пунктах. Мы приехали, начали съёмки. Потом сделали небольшой перерыв и опять продолжили. А я смотрю на Азмуна – на нём лица нет! В начале съёмки он был весёлый, говорил: «Эхэй, колхозник!» А в какой-то момент он стал ультра-грустный. Я спросил у него, что произошло. И тут я узнаю: на территории, ограждённой тремя пропускными пунктами, у Азмуна украли сумку с паспортом! Воры выдавили стекло автобуса и украли всё, что было внутри.

Через день должен был пройти матч «Зенита» со «Спартаком». Весь продакшн был перепуган. Семак вообще не хотел выпускать футболистов на съёмки перед важным матчем, а тут такая история… В тот момент я понял, что в этом мире возможно абсолютно всё. Так вот, в том «сне», который я рассказываю, иранцу Азмуну по звонку главе своего государства за 40 мин сделали новый паспорт. Я был очень удивлён. После этого я понял, что в этом мире возможно всё», — сказал Гена Миллер в видео на YouTube-канале STREKAL.