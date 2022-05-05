Сампаоли: у «Марселя» есть свой игровой стиль, и к нему надо относиться с уважением
Поделиться
Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями от ответного полуфинала Лиги конференций с «Фейеноордом». Он пройдёт сегодня, 5 мая, в Марселе. Начало — в 22:00 мск.
«Нужно закрепиться на чужой половине поля, больше владеть мячом и контролировать ход матча. Мы часто проделывали это в этом сезоне и потому по-прежнему продолжаем борьбу за титул. Если будем чересчур агрессивны, рискуем потерять нужный ритм. У нас есть свой игровой стиль, и к нему надо относиться с уважением», — цитирует Хорхе Сампаоли пресс-служба УЕФА.
Напомним, 28 апреля на стадионе «Де Куйп (Фейеноорд)» в Роттердаме в рамках первого полуфинального матча «Фейеноорд» принимал «Марсель». Хозяева одержали победу – 3:2.
Комментарии
- 5 мая 2022
-
11:46
-
11:36
-
11:31
-
11:28
-
11:21
-
11:18
-
11:12
-
10:56
-
10:46
-
10:25
-
10:21
-
10:18
-
10:08
-
10:05
-
10:00
-
09:46
-
09:45
-
09:28
-
09:18
-
08:52
-
08:50
-
08:30
-
08:29
-
06:46
-
04:57
-
04:12
-
03:53
-
03:46
-
03:25
-
03:14
-
03:01
-
02:50
-
02:35
-
02:19
-
02:18
Партнерский контент