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Сампаоли: у «Марселя» есть свой игровой стиль, и к нему надо относиться с уважением

Сампаоли: у «Марселя» есть свой игровой стиль, и к нему надо относиться с уважением
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Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями от ответного полуфинала Лиги конференций с «Фейеноордом». Он пройдёт сегодня, 5 мая, в Марселе. Начало — в 22:00 мск.

«Нужно закрепиться на чужой половине поля, больше владеть мячом и контролировать ход матча. Мы часто проделывали это в этом сезоне и потому по-прежнему продолжаем борьбу за титул. Если будем чересчур агрессивны, рискуем потерять нужный ритм. У нас есть свой игровой стиль, и к нему надо относиться с уважением», — цитирует Хорхе Сампаоли пресс-служба УЕФА.

Напомним, 28 апреля на стадионе «Де Куйп (Фейеноорд)» в Роттердаме в рамках первого полуфинального матча «Фейеноорд» принимал «Марсель». Хозяева одержали победу – 3:2.

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