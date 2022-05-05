Эмоции фанатов «Реала» после выхода клуба в финал Лиги чемпионов. Видео

Болельщики «Реала» устроили на улицах Мадрида празднование выхода своего клуба в финал Лиги чемпионов. Напомним, по сумме двух полуфинальных матчей «сливочные» обыграли «Манчестер Сити» со счётом 6:5.
Радость фанатов «Реала» после выхода в финал Лиги чемпионов
Мадридская команда в 17-й раз в истории вышла в финал Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов. «Реал» 13 раз выигрывал турнир: в 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 и в 2018 годах. В трёх случаях «сливочные» терпели поражения: в 1962, 1964 и в 1981 году.
Финальный матч пройдёт 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция). Финал изначально должен был проходить на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, но УЕФА перенёс матч из России. В решающей игре «Реал» встретится с «Ливерпулем».
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