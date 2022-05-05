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Семак заявил, что «Зенит» не намерен раздавать очки в оставшихся матчах РПЛ

Семак заявил, что «Зенит» не намерен раздавать очки в оставшихся матчах РПЛ
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что сине-бело-голубые не будут давать преимущество в оставшихся матчах РПЛ командам, которым нужны очки.

«На сегодняшний день мы не планируем привлекать игроков из молодежной команды и «Зенита-2» к основному составу. Постараемся соблюсти футбольный Fair Play и не давать в оставшихся матчах преимущество тем командам, которым нужны очки», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» в своём телеграм-канале.

Напомним, «Зенит» благодаря победе в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1) обеспечил себе досрочное чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в чемпионатах России только у «Спартака» (10). Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.

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