Готовься к финалу Лиги чемпионов на новой игре «Чемпионат Brainboy»!

Во вторник, 17 мая, пройдёт новая футбольная игра квиза «Чемпионат Brainboy». Если ты точно знаешь, кто из тренеров выиграл все топ-5 чемпионатов, а «Желтая подводная лодка» для тебя не только песня, то собирай команду и регистрируйся!
Игра состоит из семи раундов разного формата: будут вопросы на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Много вопросов на знание актуальной футбольной повестки, поэтому советуем изучить «Чемпионат» накануне игры. Вас ждёт обновление квиза — один из раундов, который был на Суперфинале, станет регулярным. Но кое-что остаётся вечным: ведущим по-прежнему является Даниил Махалин, а призы по-прежнему самые крутые!
Стартовый свисток — в 20:00 в Hard Rock Cafe на Новом Арбате. Не пропусти – регистрируйся на игру прямо сейчас!
- 5 мая 2022
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