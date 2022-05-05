Сандро Шварц может продолжить тренерскую карьеру в «Герте»

Наставник московского «Динамо» Сандро Шварц может продолжить тренерскую карьеру в Германии. В услугах 43-летнего специалиста заинтересована берлинская «Герта», информирует Kicker.

Согласно сведениям источника, руководство «Герты» не видит перспективы дальнейшего сотрудничества с действующим главным тренером Феликсом Магатом. Шварц является приоритетным вариантом на пост наставника берлинской команды.

Отмечается, что ранее «Герта» контактировала с экс-наставником «Спартака» Доменико Тедеско, но тренер предпочёл принять предложение «Лейпцига».

Напомним, Сандро Шварц возглавляет «Динамо» с октября 2020 года. В нынешнем сезоне команда под его руководством занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка в 27 матчах.