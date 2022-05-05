Сергей Семак ответил на вопрос о своём контракте с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос журналиста по поводу своего контракта с сине-бело-голубыми.

«Я не утверждал с уверенностью, что я здесь буду работать. Что касается моего личного контракта, то это меньшее, что меня сейчас интересует. Есть матчи, которые мы должны играть, а дальше… Если будут какие-то новости, то вы их узнаете от нашего руководства», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» в своём телеграм-канале.

Напомним, «Зенит» благодаря победе в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1) обеспечил себе досрочное чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в чемпионатах России только у «Спартака» (10). Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.