Семак прокомментировал отстранение российских клубов от еврокубков на следующий сезон

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение УЕФА отстранить российские футбольные команды от международных соревнований следующего сезона.

«Есть вещи, которые от нас не зависят. Мы должны делать свою работу. Конечно, это грустная и неприятная новость, все хотят играть — не только «Зенит», но и другие клубы, сборные. Должны фокусироваться и ориентироваться на том, что мы можем делать и что зависит от нас. От нас — каждый день выходить на поле, выполнять те обязательства, которые есть. Работать каждый день, чтобы становиться лучше и сильнее», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, вчера, 2 мая, УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.