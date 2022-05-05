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Семак: на сегодняшний день не будем привлекать в «Зенит» игроков из молодёжки и дубля

Семак: на сегодняшний день не будем привлекать в «Зенит» игроков из молодёжки и дубля
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в концовке нынешнего сезона не намерен привлекать к основной команде футболистов из молодёжки и дубля сине-бело-голубых.

«По молодым — посмотрим. На сегодняшний день мы не будем привлекать игроков из молодежной команды и «Зенита»-2, есть на это определенные причины. Кому-то по личным контрактам нужно доиграть до определенного количества времени, кому-то по другим аспектам нужно, кто-то не получал достаточной игровой практики, кого-то не видели во взаимодействиях друг с другом. Это те моменты, на которые мы будем обращать внимание касаемо подготовки.

По поводу молодых — нужно и имеет смысл подпускать и проверять тех футболистов, кто будет готов помочь в ближайшей перспективе. Пока сказать, что в молодежной команде и «Зените»-2 есть игроки, которые выйдут и заменят тех, которые есть, без потери качества, наверное, сложно. Нужно пройти определенный путь и через сборы, и через товарищеские матчи. Кто хочет играть, кто может играть, те футболисты и будут играть», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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