«Пускай бог спустится и объяснит это». Испанские СМИ посвятили первые полосы «Реалу»

Испанские СМИ на первых полосах разместили фотографии и заголовки, посвящённые выходу мадридского «Реала» в финал Лиги чемпионов розыгрыша сезона-2021/2022. Marca и AS разместили одинаковые фотографии празднующих игроков «сливочных». Первое издание вышло со звучным заголовком: «Пускай бог спустится и объяснит это».
Напомним, по сумме двух полуфинальных матчей «сливочные» обыграли «Манчестер Сити» со счётом 6:5.
Финальный матч пройдёт 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция). Финал изначально должен был проходить на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, но УЕФА перенёс матч из России. В решающей игре «Реал» встретится с «Ливерпулем». Мадридская команда в 17-й раз в истории вышла в финал Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов.
- 5 мая 2022
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