Семак рассказал о кадровых потерях «Зенита» перед матчем с «Химками»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровых потерях сине-бело-голубых перед матчем 28-го тура РПЛ с «Химками». Игра пройдёт 7 мая в Санкт-Петербурге.
«Ситуация не изменилась — из тех, кого не увидим, это Крицюк, Ловрен и Караваев. Хотя Караваев рвется на поле, но по срокам восстановления не получится принять участие в официальных матчах до конца сезона», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Напомним, «Зенит» благодаря победе в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1) обеспечил себе досрочное чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в чемпионатах России только у «Спартака» (10). Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.
- 5 мая 2022
-
13:16
-
13:04
-
13:03
-
12:44
-
12:40
-
12:32
-
12:32
-
12:28
-
12:27
-
12:17
-
12:14
-
11:46
-
11:36
-
11:31
-
11:28
-
11:21
-
11:18
-
11:12
-
10:56
-
10:46
-
10:25
-
10:21
-
10:18
-
10:08
-
10:05
-
10:00
-
09:46
-
09:45
-
09:28
-
09:18
-
08:52
-
08:50
-
08:30
-
08:29
-
06:46