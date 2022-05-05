Семак рассказал о кадровых потерях «Зенита» перед матчем с «Химками»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровых потерях сине-бело-голубых перед матчем 28-го тура РПЛ с «Химками». Игра пройдёт 7 мая в Санкт-Петербурге.

«Ситуация не изменилась — из тех, кого не увидим, это Крицюк, Ловрен и Караваев. Хотя Караваев рвется на поле, но по срокам восстановления не получится принять участие в официальных матчах до конца сезона», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» благодаря победе в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1) обеспечил себе досрочное чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в чемпионатах России только у «Спартака» (10). Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.