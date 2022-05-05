Юрий Сёмин объяснил, какие решения Анчелотти сыграли ключевую роль в игре «Реала» и «Сити»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на победу «Реала» в полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (6:5 по сумме двух матчей).
«Впечатления от матча просто потрясающие, команды играли просто в невероятный футбол. На мой взгляд, Карло Анчелотти сделал очень правильные и качественные замены, которые сыграли ключевую роль в матче против «Манчестер Сити». Есть такая традиция, что «Реал», в каком бы состоянии они не были, в ответственных матчах играет не на 100, а на 120 процентов. Анчелотти – выдающийся тренер последних 15 лет.
Сравнение Анчелотти с сэром Алексом Фергюсоном? У них много общего, они на первое место всегда ставят психологию, взаимоотношения внутри команды. Но Анчелотти выиграл пять чемпионатов, а у Фергюсона такого достижения нет, потому что он за пределами Великобритании нигде не тренировал», — сказал Семин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 5 мая 2022
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