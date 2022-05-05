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Евсеев – о Лиге чемпионов: идеальный финал впереди

Евсеев – о Лиге чемпионов: идеальный финал впереди
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Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев отреагировал на победу «Реала» в полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (6:5 по сумме двух матчей).

«Конечно, смотрел вчера полуфинал «Реал» — «Манчестер Сити». Пролетел матч на одном дыхании. Включил телевизор и ни разу не отвлекся за два с половиной часа. Получил огромное удовольствие.

«Сити» старался навязывать свою игру, во втором тайме это удалось. Но в «Реале» лучше игроки на сегодняшний день. Которую уже игру в Лиге чемпионов всё вроде складывается не в их пользу, но индивидуально игроки настолько сильны, что решают судьбу ключевых эпизодов и матчей в целом.

Мы видели камбек от «Юнайтед» с «Баварией». Но тут даже еще сильнее. За минуту перевернуть игру и на кураже выиграть в дополнительное время. «Реал» заслуженно вышел в финал! И этот стадион, конечно. Я играл на нем, помню атмосферу. Трибуны помогают команде в таких ситуациях выходить победителем.

Что касается игры, мы видели как «Ман Сити» имел преимущество, владел ситуацией, забил мяч, но пошли замены. Там были и травмы, и тактические перестановки. Но именно этим игрокам было тяжело перестроиться в дополнительное время. Когда по их глазам было видно, что они уже видят себя в финале и вдруг разворот игры. А надо еще бороться и результат снова подтвердить. В плане психологии это сложно.

В плане тактики мы увидели, что в конце Гвардиола упростил игру, говорил играть верхом, даже защитники туда пошли. Можно сказать: где комбинационный футбол? Но это уже игра на результат. А в ней, кто меньше ошибается, то и выигрывает.

Анчелотти столько выиграл не случайно. Сильнейший тренер по мысли, ауре, отношении к футболистам, его поведению в раздевалке. Не просто так президент «Реала» его вернул. Идеальный финал впереди», — написал Евсеев в своём телеграм-канале.

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