Бывший судья Фернандес: Лапорт мог получить красную карточку за удар Модрича по лицу

Бывший испанский футбольный судья Павел Фернандес прокомментировал инцидент в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» (3:1, ДВ), в котором защитник «горожан» Эмерик Лапорт ударил по лицу полузащитника «сливочных» Луку Модрича.
«Плохое начало матча для Орсато — он простил Каземиро, которому нужно было показать желтую карточку. Тут же происходит стычка между Лапортом и Модричем, которая заканчивается двумя жёлтыми карточками. Лапорт мог получить красную карточку», — цитирует Фернандеса Marca.
На 8-й минуте игроки «сливочных» и «горожан» устроили стычку. Защитник «Ман Сити» Эмерик Лапорт толкнул полузащитника «Реала» Луку Модрича в лицо, а затем симулировал падение после отмашки хорвата. После инцидента арбитр показал обоим игрокам по жёлтой карточке.
- 5 мая 2022
-
13:16
-
13:04
-
13:03
-
12:44
-
12:40
-
12:32
-
12:32
-
12:28
-
12:27
-
12:17
-
12:14
-
11:46
-
11:36
-
11:31
-
11:28
-
11:21
-
11:18
-
11:12
-
10:56
-
10:46
-
10:25
-
10:21
-
10:18
-
10:08
-
10:05
-
10:00
-
09:46
-
09:45
-
09:28
-
09:18
-
08:52
-
08:50
-
08:30
-
08:29
-
06:46