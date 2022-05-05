Бывший судья Фернандес: Лапорт мог получить красную карточку за удар Модрича по лицу

Бывший испанский футбольный судья Павел Фернандес прокомментировал инцидент в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» (3:1, ДВ), в котором защитник «горожан» Эмерик Лапорт ударил по лицу полузащитника «сливочных» Луку Модрича.



«Плохое начало матча для Орсато — он простил Каземиро, которому нужно было показать желтую карточку. Тут же происходит стычка между Лапортом и Модричем, которая заканчивается двумя жёлтыми карточками. Лапорт мог получить красную карточку», — цитирует Фернандеса Marca.



На 8-й минуте игроки «сливочных» и «горожан» устроили стычку. Защитник «Ман Сити» Эмерик Лапорт толкнул полузащитника «Реала» Луку Модрича в лицо, а затем симулировал падение после отмашки хорвата. После инцидента арбитр показал обоим игрокам по жёлтой карточке.