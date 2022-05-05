Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рейнджерс» — «Лейпциг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший судья Фернандес: Лапорт мог получить красную карточку за удар Модрича по лицу

Бывший судья Фернандес: Лапорт мог получить красную карточку за удар Модрича по лицу
Комментарии

Бывший испанский футбольный судья Павел Фернандес прокомментировал инцидент в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» (3:1, ДВ), в котором защитник «горожан» Эмерик Лапорт ударил по лицу полузащитника «сливочных» Луку Модрича.

«Плохое начало матча для Орсато — он простил Каземиро, которому нужно было показать желтую карточку. Тут же происходит стычка между Лапортом и Модричем, которая заканчивается двумя жёлтыми карточками. Лапорт мог получить красную карточку», — цитирует Фернандеса Marca.

На 8-й минуте игроки «сливочных» и «горожан» устроили стычку. Защитник «Ман Сити» Эмерик Лапорт толкнул полузащитника «Реала» Луку Модрича в лицо, а затем симулировал падение после отмашки хорвата. После инцидента арбитр показал обоим игрокам по жёлтой карточке.

Новость по теме
Защитник «МС» Лапорт толкнул хавбека «Реала» Модрича в лицо, а затем симулировал падение
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022